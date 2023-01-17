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Нестерова Мария Степановна

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Место рождения

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Нестеров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Нестерова Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Нестеров Петр Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Нестеров Лаврентий Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Нестеров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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