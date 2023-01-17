Нестерова Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Нестеров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Нестерова Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Нестеров Лаврентий Андреевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Нестеров Василий Андреевич
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно