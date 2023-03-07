Филимонова Анисья Оглоблина
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Оглоблин Трофим Павлович
Мать: Оглоблина ?
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кузнецова Александра Кичина
Отец ребёнка: Филимонов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агриппина Борисовна
Отец ребёнка: Филимонов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Борисовна
Отец ребёнка: Филимонов Борис Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно