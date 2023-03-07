Филимонова Анисья Оглоблина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Анисья Оглоблина

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Оглоблин Трофим Павлович

Мать: Оглоблина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кузнецова Александра Кичина

Отец ребёнка: Филимонов Борис Лукьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агриппина Борисовна

Отец ребёнка: Филимонов Борис Лукьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Борисовна

Отец ребёнка: Филимонов Борис Лукьянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Борис Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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