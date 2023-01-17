Коровкин Иона (Иен) Хрисанфов
Место рождения
Дата рождения09.09.1835
Дата смерти30.09.1835
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1835
Крещение
14.09.1835
воспреемник: Онагож уезда Села Старой Рачейки уделной кресьянин Асафон Афанасьиф; воспреемница: Села Новой Рачейки После умершаго кресьянина Тимофея Емельянова дочь девица Анна Тимофьина | Казанская ц... Показать все
Смерть
30.09.1835
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви