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Коровкин Иона (Иен) Хрисанфов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.09.1835

Дата смерти

30.09.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1835

Отец: Коровкин Хрисанф Афонасьив

Мать: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онагож уезда Села Старой Рачейки уделной кресьянин Асафон Афанасьиф; воспреемница: Села Новой Рачейки После умершаго кресьянина Тимофея Емельянова дочь девица Анна Тимофьина | Казанская ц... Показать все
Смерть
30.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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