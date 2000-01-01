(Бунакова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бунакова) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Бунаков Яков

Мать: Бунакова Маланья

Смерть
Неизвестно
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