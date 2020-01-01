Львов Иван Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Иван Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Около 2020

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Львов Макар Яковлевич

Мать: Львова Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Около 2020
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