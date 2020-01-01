Львов Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиОколо 2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Львов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Около 2020