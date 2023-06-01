Хутиев Алик Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хутиев Алик Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Хутиев Петур Бубуевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хутиев Алан Аликович

Мать ребёнка: Тотоева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хутиев Петр Аликович

Мать ребёнка: Тотоева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тотоева Валентина

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