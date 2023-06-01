Хутиев Алик Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Хутиев Петур Бубуевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хутиев Алан Аликович
Мать ребёнка: Тотоева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хутиев Петр Аликович
Мать ребёнка: Тотоева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тотоева Валентина