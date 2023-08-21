Белов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1932
Отец: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Белова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Белова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Надежда
Смерть
Неизвестно