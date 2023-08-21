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Белов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1932

Отец: Белов Василий Иванович

Мать: Белова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Белова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Белова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Белова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Надежда

Смерть
Неизвестно
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