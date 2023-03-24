Макарова (Медведева) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1919
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1929
Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1939
Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно