Макарова (Медведева) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Медведева) Мария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1919

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Макаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Макаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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