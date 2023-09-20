Мокрица Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрица Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Мокрица) Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокрица Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мокрица) Дарья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокрица Слава

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокрица Валерий

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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