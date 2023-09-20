Мокрица Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Мокрица) Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокрица Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мокрица) Дарья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокрица Слава
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокрица Валерий
Мать ребёнка: не указана
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область