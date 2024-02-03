Кныш Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКныш Александр

Кныш Александр

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

193 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кныш Клавдия

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.