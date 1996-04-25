Примаченко (Шуляк) Галина (Анна) Филипповна
Место рождения
Дата рождения03.09.1928
Дата смерти25.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1928
село Хотивля Городнянского района Черниговской области У ССР
Рождение ребёнка
03.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.1996