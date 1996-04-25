Примаченко (Шуляк) Галина (Анна) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примаченко (Шуляк) Галина (Анна) Филипповна

Место рождения

Хотивля, Чернігівська область

Дата рождения

03.09.1928

Дата смерти

25.04.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотивля, Чернігівська область
село Хотивля Городнянского района Черниговской области У ССР
Рождение ребёнка
03.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.04.1996
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