Петр Лаврентьев Около 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петр Лаврентьев

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Лаврентий Зиновьев

Мать: Анна Макарова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Исакова

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Яким Петров

Мать ребёнка: Софья Исакова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Софья Исакова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Софья Исакова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: Софья Исакова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1828
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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