Петр Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Лаврентий Зиновьев
Мать: Анна Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Исакова
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Яким Петров
Мать ребёнка: Софья Исакова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Софья Исакова
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Софья Исакова
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: Софья Исакова
Смерть
1828