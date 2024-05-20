Бруданов Гавриил Павлов
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: (Бруданова) Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Бруданов Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: (Бруданова) Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Бруданова) Анастасия гавриловна
Мать ребёнка: Бруданова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Бруданов Иоанн Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно