Бруданов Гавриил Павлов 1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бруданов Гавриил Павлов

Место рождения

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Бруданов Павел Антонов

Мать: Бруданова Прасковья Ивановна

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруданова Евдокия Петровна

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: (Бруданова) Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Бруданов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: (Бруданова) Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Бруданова) Анастасия гавриловна

Мать ребёнка: Бруданова Евдокия Петровна

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Бруданов Иоанн Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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