Шварцберг (Егорова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1930
Дата смерти08.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1953
Дочь: Шварцберг Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Шварцберг Борис Вениаминович
Рождение ребёнка
24.12.?
Дочь: Шварцберг Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Шварцберг Борис Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моткина Вера Борисовна
Отец ребёнка: Шварцберг Борис Вениаминович
Смерть
08.03.2022