Шварцберг (Егорова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварцберг (Егорова) Анна Ивановна

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Место рождения

Холмина, Рождественская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

27.06.1930

Дата смерти

08.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмина, Рождественская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1953

Дочь: Шварцберг Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Шварцберг Борис Вениаминович

Рождение ребёнка
24.12.?

Дочь: Шварцберг Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Шварцберг Борис Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шварцберг Борис Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моткина Вера Борисовна

Отец ребёнка: Шварцберг Борис Вениаминович

Смерть
08.03.2022
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