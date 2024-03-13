Аглиуллина Насима Сафуановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1969
Сын: Загитов Саловат Нафкатович
Отец ребёнка: Загитов Нафкат Нурлыгоянович
Рождение ребёнка
16.04.1971
Сын: Загитов Ильдар Нафкатович
Отец ребёнка: Загитов Нафкат Нурлыгоянович
Рождение ребёнка
30.09.1975
Дочь: Загитова Ляйсян Нафкатовна
Отец ребёнка: Загитов Нафкат Нурлыгоянович