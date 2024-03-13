Аглиуллина Насима Сафуановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАглиуллина Насима Сафуановна

Аглиуллина Насима Сафуановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1969

Сын: Загитов Саловат Нафкатович

Отец ребёнка: Загитов Нафкат Нурлыгоянович

Рождение ребёнка
16.04.1971

Сын: Загитов Ильдар Нафкатович

Отец ребёнка: Загитов Нафкат Нурлыгоянович

Рождение ребёнка
30.09.1975

Дочь: Загитова Ляйсян Нафкатовна

Отец ребёнка: Загитов Нафкат Нурлыгоянович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close