Тарасова (Емельянова) Полина (Панна) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1953
Дата смерти01.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Архипович
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
01.07.2022