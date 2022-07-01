Тарасова (Емельянова) Полина (Панна) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Емельянова) Полина (Панна) Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1953

Дата смерти

01.07.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Архипович

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
01.07.2022
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