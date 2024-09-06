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Фаддеев Фаддей Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Павлова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Фаддеева) Марья Фаддеевна

Мать ребёнка: Маланья Павлова

Стехино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.04.1848

Дочь: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Мать ребёнка: Маланья Павлова

Стехино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1873

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