Фаддеев Фаддей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Павлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Фаддеева) Марья Фаддеевна
Мать ребёнка: Маланья Павлова
Рождение ребёнка
09.04.1848
Дочь: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Мать ребёнка: Маланья Павлова
Смерть
1873