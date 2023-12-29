Селивонова Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти27.05.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1864
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.
Сын: Селивонов Косьма Георгиевич
Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.09.1867 ст.
Дочь: (Селивонова) Елисавета Георгиевна
Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.
Дочь: (Селивонова) Фёкла Георгиевна
Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич
В записи о смерти ошибочно указано имя отца: Егор вместо Георгия. И ошибка в отчестве матери: Ксения Семенова вместо Ксения Григорьевна.
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.
Сын: Селивонов Авраам Георгиевич
Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич
В записи о рождении имя: Аврамий.
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.
Дочь: (Селивонова) Фёкла Георгиевна
Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.12.1879 ст.
Дочь: (Селивонова) Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Селивонова) Ефросиния Георгиевна
Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
27.05.1896 ст.
Причина смерти: от воспаления лёгких
Похороны
28.05.1896 ст.