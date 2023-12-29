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Селивонова Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

27.05.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1864

Муж: Селивонов Георгий Григорьевич

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.

Сын: Селивонов Косьма Георгиевич

Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.09.1867 ст.

Дочь: (Селивонова) Елисавета Георгиевна

Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.

Дочь: (Селивонова) Фёкла Георгиевна

Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич

В записи о смерти ошибочно указано имя отца: Егор вместо Георгия. И ошибка в отчестве матери: Ксения Семенова вместо Ксения Григорьевна.
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.

Сын: Селивонов Авраам Георгиевич

Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
В записи о рождении имя: Аврамий.
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.

Дочь: (Селивонова) Фёкла Георгиевна

Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
16.12.1879 ст.

Дочь: (Селивонова) Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Селивонова) Ефросиния Георгиевна

Отец ребёнка: Селивонов Георгий Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
27.05.1896 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от воспаления лёгких
Похороны
28.05.1896 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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