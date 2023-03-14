Османова Фатма Мустафа къызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсманова Фатма Мустафа къызы

Османова Фатма Мустафа къызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1914

Дата смерти

10.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1936

Дочь: Чветка Найле Сервер къызы

Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
19.02.1938

Сын: Чветка Айдер Сервер огълу

Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
?.09.1941

Дочь: Чветка Веляде Сервер къызы

Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу

Рождение ребёнка
19.01.1945

Дочь: Чветка Нурие Сервер къызы

Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу

Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
15.06.1949

Дочь: Чветка Ление Сервер къызы

Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу

Самарканд, Узбекистан
Смерть
10.11.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close