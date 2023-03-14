Османова Фатма Мустафа къызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1914
Дата смерти10.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Чветка Найле Сервер къызы
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Рождение ребёнка
19.02.1938
Сын: Чветка Айдер Сервер огълу
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Рождение ребёнка
?.09.1941
Дочь: Чветка Веляде Сервер къызы
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Рождение ребёнка
19.01.1945
Дочь: Чветка Нурие Сервер къызы
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
15.06.1949
Дочь: Чветка Ление Сервер къызы
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Самарканд, Узбекистан
Смерть
10.11.1990