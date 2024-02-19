Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1957
Сын: Высоков Александр Петрович
Отец ребёнка: Высоков Петр Семенович
Рождение ребёнка
09.10.1959
Сын: Высоков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Высоков Петр Семенович
Рождение ребёнка
20.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Высоков Петр Семенович