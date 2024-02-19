Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1957

Сын: Высоков Александр Петрович

Отец ребёнка: Высоков Петр Семенович

Рождение ребёнка
09.10.1959

Сын: Высоков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Высоков Петр Семенович

Рождение ребёнка
20.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высоков Петр Семенович

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