Филёв Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филёв Анатолий Иванович

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.10.1928

Дата смерти

03.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1947 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1952 по 1956
г. Далянь, Китай
Место жительства
С 1956 по 1962
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1962 по 1966
г. Дакар, Сенегал
Место жительства
С 1966 по 2013
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.02.2013
Москва, город федерального значения Москва
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