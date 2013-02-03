Филёв Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1928
Дата смерти03.02.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947 по 1952
Место жительства
С 1952 по 1956
г. Далянь, Китай
Место жительства
С 1956 по 1962
Место жительства
С 1962 по 1966
г. Дакар, Сенегал
Место жительства
С 1966 по 2013
Смерть
03.02.2013