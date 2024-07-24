Пастрегань Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1916
Дата смерти1996
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916
Отец: Пастрегань Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бразовский Николай
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бразовский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бразовский Николай
Рождение ребёнка
11.01.1938
Сын: Ткаченко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Ткаченко Станислав Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Михайлович
Смерть
1996