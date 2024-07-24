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Пастрегань Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1916

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916

Отец: Пастрегань Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бразовский Николай

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бразовский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бразовский Николай

Рождение ребёнка
11.01.1938

Сын: Ткаченко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Ткаченко Станислав Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Михайлович

Смерть
1996

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