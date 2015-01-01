Шипота (Придворова) Валентина Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.07.1946
Дата смерти01.01.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1946
Бракосочетание
10.01.1969
Рождение ребёнка
13.11.1973
Дочь: Солдатенкова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Шипота Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шипота Николай Васильевич
Смерть
01.01.2015
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область