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Калугина Анастасия Романовна
Калугина Анастасия Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.2003
Пол
Женский
Отец
Чабанный Роман Васильевич
1979 г.р.
Мать
Калугина Светлана Георгиевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2003
Отец:
Чабанный Роман Васильевич
Мать:
Калугина Светлана Георгиевна
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