Антропов Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропов Павел Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1964

Дата смерти

25.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1964

Отец: Антропов Владимир Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.08.2010

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