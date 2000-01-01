Кутнякова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кутняков Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутнякова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Кутняков Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Николай Федорович
Отец ребёнка: Кутняков Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Кутняков Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Кутняков Федор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно