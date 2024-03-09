Каташ Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каташ Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1852
Сын: Каташ Петр Иванович
Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1855
Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1856
Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1862
Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1864
Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1870
Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович
Смерть
Неизвестно