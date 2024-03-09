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Каташ Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каташ Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1852

Сын: Каташ Петр Иванович

Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Каташ Алексей Иванович

Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1856

Сын: Каташ Владимир Иванович

Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1862

Сын: Каташ Александр Иванович

Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1864

Сын: Каташ Сергей Иванович

Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1870

Сын: Каташ Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Каташ Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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