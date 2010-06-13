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Асянов Имран Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2010

Отец: Асянов Эдуард Ринатович

Мать: Габдуллина Ленария Фаукатовна

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