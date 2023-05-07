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Ткаченко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1952

Отец: Ткаченко Иван Васильевич

Мать: Ткаченко Пелагея Михайловна

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