Кофтун Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофтун Агафья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1905

Дата смерти

30.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Цивина Елена Петровна

Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович

Рождение ребёнка
31.01.1929

Дочь: Богданович Лидия Петровна

Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Цивина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Цивин Иван Петрович

Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович

Рождение ребёнка

Дочь: Цивина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цивин Петр Евдакимович

Смерть
30.01.1974
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