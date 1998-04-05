Кофтун Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1905
Дата смерти30.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Цивина Елена Петровна
Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович
Рождение ребёнка
31.01.1929
Дочь: Богданович Лидия Петровна
Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Цивина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Цивин Иван Петрович
Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович
Рождение ребёнка
Дочь: Цивина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Цивин Петр Евдакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1974