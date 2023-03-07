Борисовский (Бостанжогло) Вадим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисовский (Бостанжогло) Вадим Васильевич

Борисовский (Бостанжогло) Вадим Васильевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.01.1900

Дата смерти

02.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900

Отец: Бостанжогло Василий Николаевич

Мать: Бостанжогло Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Известный альтист, игравший в квартете имени Бетховена, создатель русской школы альтистов
Работа или профессия
Неизвестно
создатель русской школы альтистов
Работа или профессия
Неизвестно
Violist
Образование
Неизвестно
Moscow Conservatory
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Де Лазари Александра (Долли)

Развод
Неизвестно

Жена: Дулова Вера Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулова Вера Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Borisovskii Наталья Николаевна

Смерть
02.07.1972
Похороны
Неизвестно
Введенское кл. уч.15
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close