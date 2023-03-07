Борисовский (Бостанжогло) Вадим Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1900
Дата смерти02.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Работа или профессия
Неизвестно
Известный альтист, игравший в квартете имени Бетховена, создатель русской школы альтистов
Работа или профессия
Неизвестно
создатель русской школы альтистов
Работа или профессия
Неизвестно
Violist
Образование
Неизвестно
Moscow Conservatory
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Дулова Вера Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дулова Вера Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1972
Похороны
Неизвестно
Введенское кл. уч.15