Чистюхин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чистюхин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чистюхин Петр
Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1913
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия
Рождение ребёнка
17.04.1915
Сын: Чистюхин Иван
Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия
Место жительства
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рытова Александра
Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солохина Анна
Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булкина Клавдия
Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистюхина Анастасия
Смерть
Неизвестно