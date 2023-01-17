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Чистюхин Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистюхин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чистюхин Петр

Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1913

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1915

Сын: Чистюхин Иван

Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1915
Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рытова Александра

Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солохина Анна

Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкина Клавдия

Мать ребёнка: Чистюхина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистюхина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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