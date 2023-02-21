Февронья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1764 ст.
Муж: Ефим Антонов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вдовец вдова, вторым браком помещик Василий Васильев Хрущов
Смерть
Неизвестно