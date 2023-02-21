Февронья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1764 ст.

Муж: Ефим Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вдовец вдова, вторым браком помещик Василий Васильев Хрущов
Смерть
Неизвестно
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