Патрашкова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрашкова Дарья Алексеевна

Патрашкова Дарья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2003

Отец: Патрашков Алексей Владимирович

Мать: Зыкова Светлана Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close