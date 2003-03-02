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Патрашкова Дарья Алексеевна
Патрашкова Дарья Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.2003
Пол
Женский
Отец
Патрашков Алексей Владимирович
1980 г.р.
Мать
Зыкова Светлана Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2003
Отец:
Патрашков Алексей Владимирович
Мать:
Зыкова Светлана Владимировна
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