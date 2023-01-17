Ярыгина (Вениаминова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина (Вениаминова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

08.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1925

Сын: Ярыгин Александр Федорович

Отец ребёнка: Ярыгин Федор Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1927

Дочь: Бокарёва Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Ярыгин Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Федор Иванович

Смерть
08.01.1968
Тверь, город Тверь, Тверская область
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