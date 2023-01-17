Ярыгина (Вениаминова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти08.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1925
Сын: Ярыгин Александр Федорович
Отец ребёнка: Ярыгин Федор Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1927
Дочь: Бокарёва Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Ярыгин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1968