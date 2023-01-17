Добрынина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынина Любовь Ивановна

Добрынина Любовь Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Добрынин Александр Петрович

Отец ребёнка: Добрынин Петр Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1830 ст.

Муж: Добрынин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Добрынина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Добрынин Петр Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close