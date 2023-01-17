Добрынина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Добрынин Александр Петрович
Отец ребёнка: Добрынин Петр Иванович
Бракосочетание
До 1830 ст.
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Добрынина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Добрынин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно