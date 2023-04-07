Макаренкова (Пуликова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренкова (Пуликова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Около 2019

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Пуликов Пётр

Мать: Пуликова Устинья

Рождение ребёнка
Около 1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаренко Михаил

Обливская, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаренко Михаил

Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаренко Михаил

Обливская, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 2019
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