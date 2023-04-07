Макаренкова (Пуликова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
Дата смертиОколо 2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: Пуликов Пётр
Мать: Пуликова Устинья
Рождение ребёнка
Около 1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Около 2019