Киселева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Киселев Денис Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Киселев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Киселев Наум Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Киселева Пелагия Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Киселева Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Киселев Лавр Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Яков Никитич

Смерть
Неизвестно
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