Киселева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Киселева Пелагия Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Киселева Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Киселев Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Яков Никитич
Смерть
Неизвестно