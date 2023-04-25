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Филиппов Андрей Иванович

Место рождения

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

23.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1989

Отец: Филиппов Иван Иванович

Мать: Филиппова (Бегунова) Вера Александиовна

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
21.09.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.11.2015

Сын: Филиппов Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.05.2020

Сын: Филиппов Дамильян Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ухта, Ухта, Республика Коми

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