Филиппов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1989
Бракосочетание
21.09.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.2015
Сын: Филиппов Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.2020
Сын: Филиппов Дамильян Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ухта, Ухта, Республика Коми