Боева Виалета
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1987
Отец: Боев Валерий Анатольевич
Мать: Боева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
04.01.2010
Дочь: Боева Дарья Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.2011
Дочь: Боева Диана Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.2015
Сын: Логунов Матвей Максимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.07.2021
Дочь: Боева Ростислава Романовна
Отец ребёнка: не указан