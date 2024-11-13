Боева Виалета 24.03.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боева Виалета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1987

Отец: Боев Валерий Анатольевич

Мать: Боева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
04.01.2010

Дочь: Боева Дарья Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.03.2011

Дочь: Боева Диана Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.2015

Сын: Логунов Матвей Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.07.2021

Дочь: Боева Ростислава Романовна

Отец ребёнка: не указан

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