Гадлевский Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадлевский Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гадлевский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гадлевская) Полина Викторовна

Мать ребёнка: Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гадлевская) ?

Мать ребёнка: Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Около 1944

Жена: Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Полянская (Гадлевская) Нина Викторовна

Мать ребёнка: Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна

Смерть
2002

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