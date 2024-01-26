Гадлевский Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Гадлевский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гадлевская) Полина Викторовна
Мать ребёнка: Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гадлевская) ?
Мать ребёнка: Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Полянская (Гадлевская) Нина Викторовна
Мать ребёнка: Гадлевская (Пучкова) Анна Фёдоровна
Смерть
2002