Ураков Анисим Иванов Вычислено 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУраков Анисим Иванов

Ураков Анисим Иванов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1758 г.р.

Мать

Вычислено 1758 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1813 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: Ураков Иван Иванов

Мать: Уракова Феклинья Никонова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333об.)
Бракосочетание
До 1802

Жена: Уракова Меланья Кирилова?

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Ураков Яков Анисимов

Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: (Уракова) Настасья Анисимова

Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: (Уракова) Анна Анисимова

Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: (Уракова) Дарья Анисимова

Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 28 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №35)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: (Уракова) Вера Анисимова

Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?

Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 32 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175об, №41).
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 50 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №38).
Смерть
1839
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Согласно РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319об, №77)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.