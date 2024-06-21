Ураков Анисим Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1783
Отец: Ураков Иван Иванов
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333об.)
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Ураков Яков Анисимов
Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?
Год рождения вычислен по РС 1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: (Уракова) Настасья Анисимова
Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: (Уракова) Анна Анисимова
Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: (Уракова) Дарья Анисимова
Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 28 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №35)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: (Уракова) Вера Анисимова
Мать ребёнка: Уракова Меланья Кирилова?
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 32 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175об, №41).
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 50 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №38).
Смерть
1839
Согласно РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319об, №77)