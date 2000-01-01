Нарваткина Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1894 ст.
Сын: Нарваткин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Нарваткин Никифор Иванович
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска. Свидетельство о рождении выдано в 1952 году в ЗАГС станции Поворино.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно