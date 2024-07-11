Мельников Максим Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1859
Дата смерти23.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1859
Бракосочетание
13.01.1878
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мельников Михаил Максимович
Мать ребёнка: Недорезова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
14.06.1886
Дочь: Мельникова Ульяния Максимовна
Мать ребёнка: Недорезова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
04.11.1888
Дочь: Мельникова Александра Максимовна
Мать ребёнка: Недорезова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
27.09.1890
Сын: Мельников Иван Максимович
Мать ребёнка: Недорезова Наталья Яковлевна
Бракосочетание
01.11.1892
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Мельникова Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Горбунова Лебедева Мельникова Анна Петровна
Рождение ребёнка
26.06.1895
Дочь: Мельникова Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Горбунова Лебедева Мельникова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1897
Сын: Мельников Евфим Максимович
Мать ребёнка: Горбунова Лебедева Мельникова Анна Петровна
Смерть
23.07.1898