Мельников Максим Кузьмич 12.01.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Максим Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1859

Дата смерти

23.07.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1859

Отец: Мельников Кузьма Васильевич

Мать: Чернопенина Агафия Матвеевна

Бракосочетание
13.01.1878

Жена: Недорезова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мельников Михаил Максимович

Мать ребёнка: Недорезова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
14.06.1886

Дочь: Мельникова Ульяния Максимовна

Мать ребёнка: Недорезова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
04.11.1888

Дочь: Мельникова Александра Максимовна

Мать ребёнка: Недорезова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
27.09.1890

Сын: Мельников Иван Максимович

Мать ребёнка: Недорезова Наталья Яковлевна

Бракосочетание
01.11.1892

Жена: Горбунова Лебедева Мельникова Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Мельникова Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Горбунова Лебедева Мельникова Анна Петровна

Рождение ребёнка
26.06.1895

Дочь: Мельникова Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Горбунова Лебедева Мельникова Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.04.1897

Сын: Мельников Евфим Максимович

Мать ребёнка: Горбунова Лебедева Мельникова Анна Петровна

Смерть
23.07.1898

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