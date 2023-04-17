Бирюков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Бирюкова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Бирюкова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Бирюкова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Бирюкова Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812