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Бирюков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бирюков Иван Васильевич

Мать: Бирюкова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Бирюкова Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бирюков Петр Иванович

Мать ребёнка: Бирюкова Ульяна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Бирюкова Ульяна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бирюков Петр Иванович

Мать ребёнка: Бирюкова Ульяна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Ульяна Алексеевна

Смерть
1812
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