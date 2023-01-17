Ерошина (Козлова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ерошин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зотова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ерошин Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1911
Дочь: Жарова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ерошин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Фомина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ерошин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерошин Иван Иванович
Смерть
Около 1915
Москва, город федерального значения Москва