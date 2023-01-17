Ерошина (Козлова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошина (Козлова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Гулынки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1915

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулынки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ерошин Иван Иванович

Гулынки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зотова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ерошин Иван Иванович

Гулынки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.08.1911

Дочь: Жарова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ерошин Иван Иванович

Гулынки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Фомина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ерошин Иван Иванович

Гулынки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошин Иван Иванович

Смерть
Около 1915
Москва, город федерального значения Москва
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