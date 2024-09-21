Гузун Феона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
село Веселое Адлерский район г Сочи
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гузун Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович
Рождение ребёнка
15.09.1938
Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович
Сочи село Веселое
сын от первого брака
Рождение ребёнка
26.03.1941
Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1945
Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович
Смерть
1975
Сочи село Веселое