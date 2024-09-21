Гузун Феона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузун Феона Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

Сб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузун Сергей Александрович

село Веселое Адлерский район г Сочи
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гузун Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович

Рождение ребёнка
15.09.1938

Сын: Гузун Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович

Сочи село Веселое
сын от первого брака
Рождение ребёнка
26.03.1941

Сын: Гузун Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович

Рождение ребёнка
31.10.1945

Сын: Гузун Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Гузун Сергей Александрович

Смерть
1975
Сочи село Веселое

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