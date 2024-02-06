Толокнова (Кузнецова) Валентина
Место рожденияЧитинская область, Калганский р-н, Михайловка с
Дата рождения1954
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Кузнецов Анатолий
Читинская область, Калганский р-н, Михайловка с
Рождение ребёнка
11.01.1974
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Неизвестно
Журавлева ул, 28
Смерть
2011