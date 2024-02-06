Толокнова (Кузнецова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толокнова (Кузнецова) Валентина

Место рождения

Читинская область, Калганский р-н, Михайловка с

Дата рождения

1954

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Кузнецов Анатолий

Мать: Кузнецова Александра Романовна

Читинская область, Калганский р-н, Михайловка с
Рождение ребёнка
11.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Журавлева ул, 28
Смерть
2011
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