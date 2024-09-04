Деменцева (Уварова) Ефимья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменцева (Уварова) Ефимья Игнатьевна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1842 и 1847 г.р.

Мать

Между 1842 и 1847 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Уваров Игнат Федорович

Мать: Уварова Анна Андреевна

Восприемник
07.12.1897 ст.
Анна Николаевна Уварова
Бракосочетание
18.01.1899 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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