Деменцева (Уварова) Ефимья Игнатьевна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Уваров Игнат Федорович
Мать: Уварова Анна Андреевна
Восприемник
07.12.1897 ст.
Анна Николаевна Уварова
Бракосочетание
18.01.1899 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно