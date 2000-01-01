Белый Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Белый Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Белая Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Ева Филипповна

Мать ребёнка: Белая Ксения Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белая Ксения Егоровна

Смерть
Неизвестно
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