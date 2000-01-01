Белый Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Белый Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Белая Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Ева Филипповна
Мать ребёнка: Белая Ксения Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белая Ксения Егоровна
Смерть
Неизвестно